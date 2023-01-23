『REC-MOUNT25 カーナビ マウントセット (A12 ユピテル カーナビ(MOGGY) 用+B2+C2) RM25-A12-B2-C2【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 01時 37分に出品され03月17日 01時 37分に終了予定です。即決価格は7,858円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

REC-MOUNT25 カーナビ マウントセット (A12 ユピテル カーナビ(MOGGY) 用+B2+C2) RM25-A12-B2-C2



【商品説明】



CMR-X07F3WYM25

【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 14.10 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。