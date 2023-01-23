『REC-MOUNT25 カーナビ マウントセット (A12 ユピテル カーナビ(MOGGY) 用+B2+C2) RM25-A12-B2-C2【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 01時 37分に出品され03月17日 01時 37分に終了予定です。即決価格は7,858円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
REC-MOUNT25 カーナビ マウントセット (A12 ユピテル カーナビ(MOGGY) 用+B2+C2) RM25-A12-B2-C2
【商品説明】
CMR-X07F3WYM25
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 14.10 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7858円
11 入札履歴
終了
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