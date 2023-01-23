『BRIEFING ブリーフィングゴルフ 19SS HC B SERIES フェアウェイウッド FW ヘッドカバー2021SS BRG191G【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 08時 13分に出品され04月10日 08時 13分に終了予定です。即決価格は7,858円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BRIEFING ブリーフィングゴルフ 19SS HC B SERIES フェアウェイウッド FW ヘッドカバー2021SS BRG191G



【商品説明】

・【原産国】中国

・【素材】1000D CORDURA NYLON



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。