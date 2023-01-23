『ディプティック キャンドル - フゥユドラヴァンド（ラベンダーリーフ） 70g/2.4oz並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 18時 29分に出品され04月07日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,858円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ディプティック キャンドル - フゥユドラヴァンド（ラベンダーリーフ） 70g/2.4oz並行輸入品



【商品説明】

・70g/2.4oz

・フゥユ ド ラヴァンド



【サイズ】

高さ : 11.50 cm

横幅 : 15.90 cm

奥行 : 20.80 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。