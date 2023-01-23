『JBL Endurance ジャンプ防水ワイヤレススポーツインイヤーヘッドフォン(レッド)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 07時 04分に出品され03月08日 07時 04分に終了予定です。即決価格は7,858円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL Endurance ジャンプ防水ワイヤレススポーツインイヤーヘッドフォン(レッド)
【商品説明】
・JBL Endurance Jump防水ワイヤレススポーツインイヤーヘッドフォン (レッド)
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 10.90 cm
奥行 : 16.20 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7858円
495 入札履歴
終了
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