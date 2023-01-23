『エフスタイル 二つ折り財布 パンチング ミドルウォレット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 14分に出品され04月09日 02時 14分に終了予定です。即決価格は7,857円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エフスタイル 二つ折り財布 パンチング ミドルウォレット
【商品説明】
・カードポケット:あり
・タテ10cmxヨコ14cmxマチ3cm
・小銭入れ:あり
・札入れ:あり
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7857円
236 入札履歴
終了
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