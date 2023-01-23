『尾上製作所(ONOE) CAMBi II(キャンビII)二次燃焼焚火台 ブラック 中 CB22-II 日本製 煙突効果で抜群の燃焼効率 カバ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 41分に出品され03月15日 14時 41分に終了予定です。即決価格は7,857円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

尾上製作所(ONOE) CAMBi II(キャンビII)二次燃焼焚火台 ブラック 中 CB22-II 日本製 煙突効果で抜群の燃焼効率 カバ



【商品説明】

・カバーをつけると二次燃焼

・原産国:日本

・煙突効果で抜群の燃焼効率

・組立サイズ(約):ф220×390?

・質量:2.5kg



【サイズ】

高さ : 25.20 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 2.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。