『尾上製作所(ONOE) CAMBi II(キャンビII)二次燃焼焚火台 ブラック 中 CB22-II 日本製 煙突効果で抜群の燃焼効率 カバ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 41分に出品され03月15日 14時 41分に終了予定です。即決価格は7,857円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
尾上製作所(ONOE) CAMBi II(キャンビII)二次燃焼焚火台 ブラック 中 CB22-II 日本製 煙突効果で抜群の燃焼効率 カバ
【商品説明】
・カバーをつけると二次燃焼
・原産国:日本
・煙突効果で抜群の燃焼効率
・組立サイズ(約):ф220×390?
・質量:2.5kg
【サイズ】
高さ : 25.20 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 2.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7857円
30 入札履歴
終了
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