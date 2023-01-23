『国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra (アイスソウル) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth5.0 A【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 15分に出品され03月14日 17時 15分に終了予定です。即決価格は7,857円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra (アイスソウル) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth5.0 A



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 15.70 cm

奥行 : 16.00 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。