『国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra (アイスソウル) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth5.0 A【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 15分に出品され03月14日 17時 15分に終了予定です。即決価格は7,857円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品完全ワイヤレスイヤホン Sabbat X12Ultra (アイスソウル) ワイヤレス(Qi)充電対応 Bluetooth5.0 A
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7857円
830 入札履歴
終了
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