『トーラ ミニトート カウレザー レディース ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 11時 56分に出品され03月20日 11時 56分に終了予定です。即決価格は7,857円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

トーラ ミニトート カウレザー レディース ブラック



【サイズ】

高さ : 6.86 cm

横幅 : 30.23 cm

奥行 : 30.23 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ トーラ

ミニトート

カウレザー

レディース

ブラック