『JEKCA ジェッカブロック キャバリアキングチャールズスパニエル 黒茶 01S-M03 立体パズル 組立パズル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 09分に出品され03月22日 10時 09分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JEKCA ジェッカブロック キャバリアキングチャールズスパニエル 黒茶 01S-M03 立体パズル 組立パズル
【商品説明】
・※組立説明書には日本語で書かれた説明文はございません。 イラストで描かれたパーツごとの組立展開図を参照しながらお作りください。
・ブロック数：約1170ピース
・完成サイズ：約20.4×10.6×31.9cm
・材質：ABS、POM
・製造国：中国
・輸入元：株式会社JEKCA
【サイズ】
高さ : 10.39 cm
横幅 : 20.29 cm
奥行 : 20.90 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7856円
162 入札履歴
終了
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