『キャスコ(Kasco) クラブヘッド ブラックヘッド ドルフィンウェッジセミグースタイプ DW-120GB HEAD【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 23分に出品され03月11日 14時 23分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ロフト角:56

バンス角:トゥ 1.0 センター:8.0 ヒール:4.0

ライ角:63.5

素材:軟鉄

対象シーズン: オールシーズン