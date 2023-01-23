『アイリスオーヤマ 充電式高枝剪定バサミ JTH10 高枝切りバサミ 充電式【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 10時 25分に出品され03月13日 10時 25分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 インダストリアル・ JTH10

・製品サイズ（充電池含む）（cm）／本体：長さ約30.8×幅約4.5×高さ約11.0／延長ポール装着時：長さ約199.0×幅約6.7×高さ約11.0

・製品質量（充電池含む）（cm）／本体：約0.67kg／延長ポール装着時：約1.35kg

・連続使用回数（直径7mmの枝カット時※）：約350回最大剪定径：生木直径10mm付属品：充電式リチウムイオン電池1個、充電器1個、ブレードカバー1個※連続使用回数は、使用条件により変化します。

・【充電池仕様】種類：リチウムイオン二次電池定格電圧：DC3.7V容量：1500mAh使用温度：0〜35（充電時：5〜35）

・【充電器仕様】入力：AC100〜240V 50／60Hz出力：DC6V 400mA充電時間：約3〜5時間