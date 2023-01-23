『アイリスオーヤマ 充電式高枝剪定バサミ JTH10 高枝切りバサミ 充電式【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 10時 25分に出品され03月13日 10時 25分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
インダストリアル・ JTH10
・製品サイズ（充電池含む）（cm）／本体：長さ約30.8×幅約4.5×高さ約11.0／延長ポール装着時：長さ約199.0×幅約6.7×高さ約11.0
・製品質量（充電池含む）（cm）／本体：約0.67kg／延長ポール装着時：約1.35kg
・連続使用回数（直径7mmの枝カット時※）：約350回最大剪定径：生木直径10mm付属品：充電式リチウムイオン電池1個、充電器1個、ブレードカバー1個※連続使用回数は、使用条件により変化します。
・【充電池仕様】種類：リチウムイオン二次電池定格電圧：DC3.7V容量：1500mAh使用温度：0〜35（充電時：5〜35）
・【充電器仕様】入力：AC100〜240V 50／60Hz出力：DC6V 400mA充電時間：約3〜5時間
高儀 EARTH MAN マルチサンディングカットソー MSC-280SCA
¥ 7854
◆藤原産業 千吉 強力剪定伸縮高枝切鋏2段3M SGLP-5 [個人宅配送不可]
¥ 7854
トンボ工業 スコッパー ミニ丸形 (SVCHANGEGR）
¥ 7854
トンボ工業 スコッパー ミニ角形 (SVCHANGEGK）
¥ 7854
トンボ工業 スコッパー ミニ65丸形 (SVCHA65GR）
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特別価格Bahco 4 - 186 - 05 - 2 - 2 2番目Ergoスリムテーパファイル、5インチ並行輸入
¥ 7854
飛庄 刈込鋏 両刃 反刃 片手刈込鋏 金止め 230mm 金止 高級 飛塚製鋏所
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花隈川 最上級 皮ケース 片手刈込鋏 270mm 用
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トンボ工業 スコッパー ミニ65角形 (SVCHA65GK）
¥ 7854
セキカワ 剪定鋏 [越後國上] (180mm 桐箱入 スペアばね付) EK-1002
¥ 7854
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阿武隈川宗寛 剪定鋏 B型 箱入 180mm (金止)
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LOWE ライオン 剪定鋏 強力型 アンビル式 6104
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LOWE ライオン 剪定鋏 アンビル 1107 手に馴染む カーブ形状ハンドル
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吉利 ニンニク鋏
¥ 7854
バーテック バーキンタX ラウンドボウルスクープ2L 赤 BKXRBS-2R
¥ 7853
GARDENA(ガルデナ)園芸用のこぎり 刃渡り 40? 300P 8745-20
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ビッグマン(Bigman) お掃除屋 溝角造 100cm ステンレス 溝・側溝掃除に
¥ 7853
落札価格7856円
931 入札履歴
終了
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