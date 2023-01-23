『家電 節電対策 アイリスオーヤマ サーキュレーター DCモーター 静音 上下左右首振り 16畳 リモコン付き PCF-BD15T-P フォギーピン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 59分に出品され03月17日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 扇風機、サーキュレータ

【商品名】

節電対策 アイリスオーヤマ サーキュレーター DCモーター 静音 上下左右首振り 16畳 リモコン付き PCF-BD15T-P フォギーピン



【ブランド】

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)



【商品説明】

・コード長さ 約1.4m

・商品サイズ(cm) 幅約22.2×奥行約22.2×高さ約29.6(電源コード含まず) 、製品質量 約1.5kg

・消費電力 18W 、適用床面積(目安) 16畳

・発売年: 2021

・電源電圧 AC100V 、電源周波数 50/60Hz



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 32.40 cm

重量 : 1.98 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。