『家電 節電対策 アイリスオーヤマ サーキュレーター DCモーター 静音 上下左右首振り 16畳 リモコン付き PCF-BD15T-P フォギーピン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 09時 59分に出品され03月17日 09時 59分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
扇風機、サーキュレータ
【商品名】
節電対策 アイリスオーヤマ サーキュレーター DCモーター 静音 上下左右首振り 16畳 リモコン付き PCF-BD15T-P フォギーピン
【ブランド】
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
【商品説明】
・コード長さ 約1.4m
・商品サイズ(cm) 幅約22.2×奥行約22.2×高さ約29.6(電源コード含まず) 、製品質量 約1.5kg
・消費電力 18W 、適用床面積(目安) 16畳
・発売年: 2021
・電源電圧 AC100V 、電源周波数 50/60Hz
【サイズ】
高さ : 24.00 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 32.40 cm
重量 : 1.98 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7856円
391 入札履歴
終了
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