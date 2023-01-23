『キッチン家具 山善 キッチンワゴン 幅30×奥行50×高さ70cm 3段 棚板高さ調節可能 取っ手 ストッパー付きキャスター 手入れしやすい天板 組立品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 05時 59分に出品され03月03日 05時 59分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 キッチンワゴン

【商品名】

山善 キッチンワゴン 幅30×奥行50×高さ70cm 3段 棚板高さ調節可能 取っ手 ストッパー付きキャスター 手入れしやすい天板 組立品

山善(YAMAZEN)



【商品説明】

・お客様組立品

・全体耐荷重：50kg(天板耐荷重/20kg、棚板耐荷重/各15kg)

・本体サイズ:幅30×奥行56(ハンドル除50)×高さ70cm

・材質:フレーム=スチール(粉体塗装)、天板・棚板=合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 67.00 cm

重量 : 8.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。