『ムスタッシュ ショルダーバッグ かばん メンズ ななめがけ 肩掛け b5 YVQ-5949 キャメル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 13時 23分に出品され03月30日 13時 23分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュ ショルダーバッグ かばん メンズ ななめがけ 肩掛け b5 YVQ-5949 キャメル
【商品説明】
・お色目は、ブラック・ネイビー・キャメルの3色ございます。
・しっかり厚みがある合皮を丁寧にしあげた高見えするショルダーバッグです。落ち着いた色目を組み合わせることで地味すぎずおしゃれに見える肩掛けバッグに仕上げてあります。
・サイズは約横幅29×高さ22×マチ11cmで、A4がぎりぎり入らないけれど、持ち歩くアイテムがタップリ収納できる機能的なサイズ感。重量は約600g。
・ストラップの種類: ショルダー
・ポケットは【前面】ポケット×3【内部】ポケット×3【背面】ポケット×1でスマホは背面のファスナー付きポケットに入れるのがお勧めです。
・時代の流れを意識したカジュアルラインのデザインとコストパフォーマンスに優れてモノづくりで展開する【MOUSTACHE】ユニセックスラインの商品構成でバッグか
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ブリーフィング 公式正規品B SERIES ROUND POUCH BG1732401 B NAVY
¥ 7856
ファウデ リュック ウィザード30+4 Hydro Blue
¥ 7856
ボストンバッグ LG (ヘリンボーン)
¥ 7855
Muzee MR1611 リュックメンズ 軽量 ビジネスリュック 自立 スクエアバックパック 薄型 トラベルバッグ 15.6インチラップトッ
¥ 7855
縦型 ショルダーバッグ メンズ A4ファイル対応 日本製 豊岡生産 + 竹八謹製 牛革製ケーブルバンド2個 セット tm0352
¥ 7855
紙舞傘（2本つなぎ）-舞踊傘 ［白、紫蛇の目・赤・ピンク・ブルー・ヒワ・紫有り］ (白)
¥ 7855
オティアス リュック アンティーク仕上げ合皮リュック 0501443 キャメル
¥ 7855
アンブロ リュックサック バックパック 30L はっ水 止水ファスナー 再帰反射 消臭 PCポケット ペットボトル収納 通学 通勤 メンズ
¥ 7855
リュック 【Relate/リレート】スクエアリュック Ｓ
¥ 7854
プロペラヘッズ リップコットン3層式リュック 12-1722 -MUS マスタード
¥ 7854
バッグ ウエストポーチ master-piece × REBIRTH PROJECT
¥ 7854
フェールラーベン FJALLRAVEN Kanken Mini F23561 7L カンケン リュック リュックサック 2way メンズ レディース マザーズバッグ ママバッグ
¥ 7854
OUTDOOR PRODUCTS(アウトドア プロダクツ) ロールボストン60 #232 NAVY 232
¥ 7854
ジャックバニー 継続定番商品 シューズケース ベーシックシリーズ / ゴルフ 靴袋 / 262-2984703 010_ブラック
¥ 7854
横濱帆布 x 森野帆布 M19B18 Bucket Carrying Bag バケット キャリーイング バッグ 武鑓帆布 BlueGrey
¥ 7854
イシュタル リュック メイル B4収納 グレー
¥ 7854
ビアンキ ボディバッグ メンズ おしゃれ 大人 男性 キャメル
¥ 7854
ビアンキ ボディバッグ メンズ おしゃれ 大人 男性 キャメル
¥ 7854
落札価格7856円
469 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！