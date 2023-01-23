『ムスタッシュ ショルダーバッグ かばん メンズ ななめがけ 肩掛け b5 YVQ-5949 キャメル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 13時 23分に出品され03月30日 13時 23分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムスタッシュ ショルダーバッグ かばん メンズ ななめがけ 肩掛け b5 YVQ-5949 キャメル



【商品説明】

・お色目は、ブラック・ネイビー・キャメルの3色ございます。

・しっかり厚みがある合皮を丁寧にしあげた高見えするショルダーバッグです。落ち着いた色目を組み合わせることで地味すぎずおしゃれに見える肩掛けバッグに仕上げてあります。

・サイズは約横幅29×高さ22×マチ11cmで、A4がぎりぎり入らないけれど、持ち歩くアイテムがタップリ収納できる機能的なサイズ感。重量は約600g。

・ストラップの種類: ショルダー

・ポケットは【前面】ポケット×3【内部】ポケット×3【背面】ポケット×1でスマホは背面のファスナー付きポケットに入れるのがお勧めです。

・時代の流れを意識したカジュアルラインのデザインとコストパフォーマンスに優れてモノづくりで展開する【MOUSTACHE】ユニセックスラインの商品構成でバッグか



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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