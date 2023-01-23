『オリジナルチタンシェラカップ 480FH&HL 日本製 (スタッキングセット)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 05時 52分に出品され04月30日 05時 52分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オリジナルチタンシェラカップ 480FH&HL 日本製 (スタッキングセット)



【商品説明】

・チタン製

・ハンドル付き

・ハンドル無し

・正面ロゴ

・目盛り付き



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。