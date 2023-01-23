『フォステクス EX-EP-50 TH500用交換イヤー・パッド(ペア)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 21時 44分に出品され03月30日 21時 44分に終了予定です。即決価格は7,856円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フォステクス EX-EP-50 TH500用交換イヤー・パッド(ペア)
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・入り数 : 2枚1組
・対応機種 : TH500
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 23.80 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7856円
535 入札履歴
終了
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