『リッチェル キャンピングキャリー 折りたたみ M アイボリー サイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 11分に出品され03月16日 08時 11分に終了予定です。即決価格は7,855円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル キャンピングキャリー 折りたたみ M アイボリー サイズ



【商品説明】

・パッケージ重量: 3.15 kg

・商品モデル番号: 4973655599358

・折りたたんで収納することができるキャリー



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 31.50 cm

奥行 : 54.50 cm

重量 : 3.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。