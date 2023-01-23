『リッチェル キャンピングキャリー 折りたたみ M アイボリー サイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 11分に出品され03月16日 08時 11分に終了予定です。即決価格は7,855円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リッチェル キャンピングキャリー 折りたたみ M アイボリー サイズ
【商品説明】
・パッケージ重量: 3.15 kg
・商品モデル番号: 4973655599358
・折りたたんで収納することができるキャリー
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 31.50 cm
奥行 : 54.50 cm
重量 : 3.15 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7855円
925 入札履歴
終了
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