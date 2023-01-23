『CD/BiSH/BiSH THE BEST (2CD+Blu-ray) (通常盤/Blu-ray盤)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 21時 02分に出品され03月18日 21時 02分に終了予定です。即決価格は7,855円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
BiSH (ビッシュ びっしゅ)
2023年6月28日 発売
BiSH、8年間の活動集大成となる30曲(予定)のBEST盤!
CD:1
1.オーケストラ 23
2.プロミスザスター 23
3.スパーク 23
4.BiSH-星が瞬く夜に- 23
5.サラバかな 23
6.beautifulさ 23
7.ヒーローワナビー
8.Nothing.
9.co
10.My distinction
11.My landscape
12.MOON CHiLDREN
13.Primitive
14.stereo future
15.FOR HiM
CD:2
1.Story Brighter
2.HiDE the BLUE
3.CAN YOU??
4.二人なら
5.BUDOKANかもしくはTAMANEGI
6.PAiNT it BLACK
7.SEE YOU
8.リズム
9.I am me.
10.デパーチャーズ
11.LETTERS
12.NON TiE-UP
13.優しいPAiN
14.本当本気
15.スーパーヒーローミュージック
16.JAM
BD:3
1.BiSH-星が瞬く夜に-(2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館)
2.PAiNT it BLACK(2022.12.22 世界で一番綺麗なBiSH at 国立代々木競技場 第一体育館)
3.GiANT KiLLERS(2022.12.22 世界で一番
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¥ 7855
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¥ 7854
落札価格7855円
487 入札履歴
終了
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