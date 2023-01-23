『サーモス (THERMOS) マグボトル ライトブルー 600ml/620ml 真空断熱 2ウェイボトル FJA-600WF LB【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 20時 26分に出品され04月27日 20時 26分に終了予定です。即決価格は7,855円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サーモス (THERMOS) マグボトル ライトブルー 600ml/620ml 真空断熱 2ウェイボトル FJA-600WF LB
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.30 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 28.40 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7855円
965 入札履歴
終了
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