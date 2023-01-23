『AIR by MPOW X6.2J 深葉 Bluetooth 5.0 完全ワイヤレスイヤホン タッチセンサーコントロール AM400072【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 10時 40分に出品され03月07日 10時 40分に終了予定です。即決価格は7,855円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AIR by MPOW X6.2J 深葉 Bluetooth 5.0 完全ワイヤレスイヤホン タッチセンサーコントロール AM400072
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7855円
882 入札履歴
終了
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