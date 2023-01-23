『1/64scale トミカ リミテッド ヴィンテージ Tomica Limited Vintage Calsonic Skyline Rac【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 06分に出品され03月04日 23時 06分に終了予定です。即決価格は7,855円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1/64scale トミカ リミテッド ヴィンテージ Tomica Limited Vintage Calsonic Skyline Rac



【商品説明】

・1/64scale トミカ リミテッド ヴィンテージ TOMICA LIMITED VINTAGE CALSONIC RACING TEAM SKYLINE R31 GT-R / SKYLINE R32 GT-R カルソニック レーシング チーム スカイライン 外箱に少々ダメージあり



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 1/64scale

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