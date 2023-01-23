『ペットベッド 台湾イビヤヤ ibiyaya イビヤヤ キャノピーデイベッド Denim【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 19時 38分に出品され04月01日 19時 38分に終了予定です。即決価格は7,855円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※※【イビヤヤ】新発売の折りたたみキャノピー付のペットベッド！天気のいい日の日向ぼっこなどに最適です。ベース部分はほぼ永続的に使えるEVA樹脂素材でできています。クッションはブラウンタイプとデニムタイプをお選びいただけます。 新案特許出願中。 小さなペットのための格納式のキャノピー付ベッド 室内やパティオの上などでお使いいただけます。 あなたのペットが丸くなって、リラックスするスポット的な場所になるでしょう。 ジッパーのついたクッションは、簡単な掃除のためにカバーを外すことができます。 利用できる色： デニム/コーヒー
【サイズ】： L58 W46 H16(w/Canopy down) - H45(w/Canopy up) (cm); 本体重量2.35ｋｇ
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落札価格7855円
356 入札履歴
終了
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