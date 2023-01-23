ペットベッド 台湾イビヤヤ ibiyaya イビヤヤ キャノピーデイベッド Denim【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

※※【イビヤヤ】新発売の折りたたみキャノピー付のペットベッド！天気のいい日の日向ぼっこなどに最適です。ベース部分はほぼ永続的に使えるEVA樹脂素材でできています。クッションはブラウンタイプとデニムタイプをお選びいただけます。 新案特許出願中。 小さなペットのための格納式のキャノピー付ベッド 室内やパティオの上などでお使いいただけます。 あなたのペットが丸くなって、リラックスするスポット的な場所になるでしょう。 ジッパーのついたクッションは、簡単な掃除のためにカバーを外すことができます。 利用できる色： デニム/コーヒー



【サイズ】： L58 W46 H16(w/Canopy down) - H45(w/Canopy up) (cm); 本体重量2.35ｋｇ