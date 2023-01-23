『デサント フィットネス ロングパンツ 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング ウィンドブレーカー DTM-3911P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 23時 03分に出品され04月03日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,855円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デサント フィットネス ロングパンツ 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング ウィンドブレーカー DTM-3911P
【商品説明】
・SIZE:L ウエスト: 68cm 股上:29.5cm わたり幅:35cm 股下:75.5cm 裾幅:21.5cm
・SIZE:M ウエスト: 63cm 股上:28.5cm わたり幅:34cm 股下:74cm 裾幅:21.5cm
・SIZE:S ウエスト:61cm 股上:28cm わたり幅:32.5cm 股下:70.5cm 裾幅:20.5cm
・SIZE:XA ウエスト: 76cm 股上:33.5cm わたり幅:38.5cm 股下:85cm 裾幅:23.5cm
・SIZE:XO ウエスト:73cm 股上:32cm わたり幅:37.5cm 股下:80cm 裾幅:23cm
・メイン素材: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 30.40 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7855円
76 入札履歴
終了
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