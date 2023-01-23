デサント フィットネス ロングパンツ 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング ウィンドブレーカー DTM-3911P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

デサント フィットネス ロングパンツ 耐久はっ水 高耐水性 吸放湿 防風 トレーニング ランニング ウィンドブレーカー DTM-3911P



【商品説明】

・SIZE:L ウエスト: 68cm 股上:29.5cm わたり幅:35cm 股下:75.5cm 裾幅:21.5cm

・SIZE:M ウエスト: 63cm 股上:28.5cm わたり幅:34cm 股下:74cm 裾幅:21.5cm

・SIZE:S ウエスト:61cm 股上:28cm わたり幅:32.5cm 股下:70.5cm 裾幅:20.5cm

・SIZE:XA ウエスト: 76cm 股上:33.5cm わたり幅:38.5cm 股下:85cm 裾幅:23.5cm

・SIZE:XO ウエスト:73cm 股上:32cm わたり幅:37.5cm 股下:80cm 裾幅:23cm

・メイン素材: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 30.40 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。