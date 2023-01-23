『【正規販売店】【3年保証】SEIKO セイコー SEIKO ALBA アルバ クオーツ ハードレックス AEGK418【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 29分に出品され03月28日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



製品仕様 ケースの形状正方形

風防素材ハードレックス

表示タイプアナログ

ケース素材ステンレス

ケース直径・幅20.5 millimeters

ケース厚6.5 millimeters

バンド素材・タイプ牛革 ベルトタイプ

文字盤カラー白

カレンダー機能なし

ムーブメントクォーツ

メーカー保証1年間保証





商品カテゴリ UEKI STORES 新商品 ファッション 腕時計、アクセサリー レディース腕時計 腕時計

JANコード/ISBNコード 4976660176804

商品コード aegk418

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディース腕時計 タグ 【正規販売店】【3年保証】SEIKO

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AEGK418