『【正規販売店】【3年保証】SEIKO セイコー SEIKO ALBA アルバ クオーツ ハードレックス AEGK418【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 29分に出品され03月28日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|製品仕様
|ケースの形状正方形
風防素材ハードレックス
表示タイプアナログ
ケース素材ステンレス
ケース直径・幅20.5 millimeters
ケース厚6.5 millimeters
バンド素材・タイプ牛革 ベルトタイプ
文字盤カラー白
カレンダー機能なし
ムーブメントクォーツ
メーカー保証1年間保証
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4976660176804
商品コード
aegk418
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落札価格7854円
722 入札履歴
終了
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