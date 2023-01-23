『GARMIN ガーミン Fenix 5S/5S Plus用 交換バンド ベルト YOOSIDE 20mm幅 ウォッチバンド シリコン製 軽量スポーツ Garmin 用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 21時 06分に出品され04月05日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ガーミン Garmin Fenix 5S/Fenix 5S plus用交換ベルトバンドです。 ベルト幅：20mm；130mm-200mmの手首周りに使用可能です；重量：50ｇ 簡単取付、両端にステンレス製の金属製のクイックリリースバックルが付属しており、ガーミンの時計を正確かつ確実にロックします。直接取り付けや取り外しが容易です。複雑な交換手間はかかりません。 ソフトなシリコン素材で作られて、柔らかく、通気性があり軽量です。 防水、シャワー、水泳などの長時間の水中での使用しても問題ないですめします。