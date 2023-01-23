『ペリドット ラウンドカボション 約8mm ルース 1個 裸石 天然石【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 23時 50分に出品され04月19日 23時 50分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 天然石ルース/定番の形のラウンド・オーバルからハートやスクエアなど、サイズも種類豊富に用意致しております



サイズ：約 8mm

石の名前：ペリドット

カット：ラウンドカボション

入数：1個



注意事項

※天然のものですので、入荷時期や、サイズによって色合いは異なります。

※若干のインクリュージョンやクラックは天然の証ですので、ご了承ください。

※配送センター、工場、ともに在庫が無い場合、カット加工になりますので、お時間がかかる場合があります。

※天然石ルースに穴あけ加工なども承っておりますので、お気軽にご相談ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

宝石ルース、裸石 タグ ペリドット

ラウンドカボション

約8mm

ルース

1個

裸石

天然石