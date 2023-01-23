『ラピスラズリ ブレスレット 【厳選 一点物 アフガニスタン産 AAAAAグレード】 魔除け 厄除け 破邪 ラピスラズリブレスレット メンズ レディース パワーストーン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 09時 49分に出品され05月03日 09時 49分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【パワーストーンの意味・言われ】
ラピスラズリ[瑠璃]：最強の聖石で強運をもたらす。天職にめぐり合いたい人に効果的
【サイズ】
使用ビーズ： 7mm玉
内周約16.0cm手首回り14cmから16cmの方が着けること可能（中糸には伸縮するポリウレタンを使用していますので、サイズに若干の余裕があります。）
【重量】 19g
【産地】 アフガニスタン
天然石情報：ラピスラズリ
石言葉（意味・効果）：成功の保証、幸運、神秘の力、最強の聖石、強運、人間関係の調和、知恵と洞察力、決断力を高める、成功をもたらす ラピスラズリ和名：瑠璃・青金石英名：lapis lazuli別名：−守護石：水瓶座（みずがめ座）、牡牛座（おうし座）、射手座（いて座）誕生石：12月干支石：戌(いぬ)カラー：青、ゴールド主な産地：アフガニスタン、タジキスタン、チリ、アメリカ、カナダ、ミャンマー、アンゴラ、等
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ラピスズリ ブレスレット[A36051]
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落札価格7854円
868 入札履歴
終了
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