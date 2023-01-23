ラピスラズリ ブレスレット 【厳選 一点物 アフガニスタン産 AAAAAグレード】 魔除け 厄除け 破邪 ラピスラズリブレスレット メンズ レディース 天然 一点物【お歳暮】

商品情報

【パワーストーンの意味・言われ】

ラピスラズリ[瑠璃]：最強の聖石で強運をもたらす。天職にめぐり合いたい人に効果的



【サイズ】

使用ビーズ： 7mm玉

内周約16.0cm手首回り14cmから16cmの方が着けること可能（中糸には伸縮するポリウレタンを使用していますので、サイズに若干の余裕があります。）

【重量】 19g





【産地】 アフガニスタン



天然石情報：ラピスラズリ

石言葉（意味・効果）：成功の保証、幸運、神秘の力、最強の聖石、強運、人間関係の調和、知恵と洞察力、決断力を高める、成功をもたらす ラピスラズリ和名：瑠璃・青金石英名：lapis lazuli別名：−守護石：水瓶座（みずがめ座）、牡牛座（おうし座）、射手座（いて座）誕生石：12月干支石：戌(いぬ)カラー：青、ゴールド主な産地：アフガニスタン、タジキスタン、チリ、アメリカ、カナダ、ミャンマー、アンゴラ、等





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ラピスズリ ブレスレット[A36049]