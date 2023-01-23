『ネックレス 【Serenite Jewelbox】Peach moonstone long necklace【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 01時 04分に出品され05月08日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:28840264
ショップ:TONE，トーン
ブランド:TONE SELECT GOODS，トーンセレクトグッズ
商品名:【Serenite Jewelbox】Peach moonstone long necklace
カテゴリ:アクセサリー>ネックレス
ブランド品番:26NGFPML1
素材:Peach moonstone / white moonstone / 14kgf
原産国:日本製
カラー:オレンジ系その他
サイズ:FREE
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落札価格7854円
219 入札履歴
終了
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