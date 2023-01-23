『ネックレス 【Serenite Jewelbox】Peach moonstone long necklace【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 01時 04分に出品され05月08日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:28840264

ショップ:TONE，トーン

ブランド:TONE SELECT GOODS，トーンセレクトグッズ

商品名:【Serenite Jewelbox】Peach moonstone long necklace

カテゴリ:アクセサリー>ネックレス

ブランド品番:26NGFPML1

素材:Peach moonstone / white moonstone / 14kgf

原産国:日本製

カラー:オレンジ系その他

サイズ:FREE

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ネックレス

【Serenite

Jewelbox】Peach

moonstone

long

necklace