『2 CT アメジスト シルバーリング サイズ 16【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 17時 21分に出品され04月08日 17時 21分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2 CT アメジスト シルバーリング サイズ 16
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 4.60 cm
奥行 : 7.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
2 CT アメジスト シルバーリング サイズ 16
¥ 7854
2 CT アメジスト シルバーリング サイズ 16
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落札価格7854円
361 入札履歴
終了
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