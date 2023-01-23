『指輪 「CLED / クレッド」IN THE LOOP Ring / リング / Sterling silver/【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 17時 51分に出品され04月15日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:55406532

ショップ:ISOLATION，アイソレーション

ブランド:CLED，クレド

商品名:【CLED / クレッド】IN THE LOOP Ring / リング / Sterling silver/

カテゴリ:アクセサリー>リング

ブランド品番:CR-ITL-GFS/CR-ITL-BOS/CR-ITL-MIS/CR-ITL-GHS/CR-ITL-BOS

素材:Sterling silver

原産国:ロサンゼルス

カラー:グレー，グリーン，ブルー，ミント，ライトオリーブ

サイズ:8，9，10，10.5

企画ID:1646126，1646125，1635880，1635878，1628979，1628978，1628976，1628975，1619497，1613966，1576152，1572687，1565557，1562565，1562562，1544606，1497105

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 指輪

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