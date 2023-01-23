MASSANOVAART A001-10【2025年度カレンダ】

商品情報

素材のカット、研磨や各パーツの穴あけ加工などフリーハンドで作業するため同じ物は一つとして出来上がりません。

一体一体こころを込めてロボットたちに命を吹き込むように作業することで皆様に感動を与える作品になるとの思いで製作しています。デザインから製作まで、MASSANOVAART／JUN TANAKA が全て一人で制作しています。