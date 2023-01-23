『MASSANOVAART A001-10【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 17時 43分に出品され04月14日 17時 43分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材のカット、研磨や各パーツの穴あけ加工などフリーハンドで作業するため同じ物は一つとして出来上がりません。
一体一体こころを込めてロボットたちに命を吹き込むように作業することで皆様に感動を与える作品になるとの思いで製作しています。デザインから製作まで、MASSANOVAART／JUN TANAKA が全て一人で制作しています。
Wieco Art キャンバスプリント ウォールアート クロード・モネ作 アイリス油絵 複製風景画 アートワーク リビングルームの装飾や壁の装飾に FMON-0108-3040
¥ 7840
Wieco Art オリーブグローブキャンバスプリント ヴィンセント・ヴァン・ゴッホのウォールアート 絵画 再現フィールドピクチャー リビングルーム 壁装飾 ホームデ
¥ 7840
Wieco Art 睡蓮 キャンバスプリント クロード・モネのウォールアート 有名な花の油絵 複製 伸ばして枠張られたクラシックな花の絵 ジークレーアートワーク 寝室
¥ 7840
Wieco Art 花瓶 ファン・ゴッホ作 中国のアスターとグラディオリ 有名な油絵 複製 モダン抽象 HD キャンバスプリント ウォールアート 花 アートワーク 寝室 キッ
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Wieco Art Manneporte キャンバスプリント 壁アート クロード・モネの有名油絵 レプリカ クラシック 海景 海 ビーチ 絵画 アートワーク すぐに壁に掛けられる 寝
¥ 7840
Picasso-Inspired No.17 Exhibition Wall Art Print. 11x14 UNFRAMED Abstract， Minimalist Modern Line Art Decor in Neutral Shades of Black ＆ Gray on Whit
¥ 7840
ウォールアート デコレーション パブロ・ピカソ 描かれた線画 ポスター プリント 6枚セット (サイズ20.8x12.5cm / A4/21x29cm、ピカソ動物マウスドンキホーテ)
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Wieco アートキャンバスプリント ウォールアート プールヴィルの低潮、1882 クロード・モネ作 印象派アートプリント ピクチャーアートワーク リビングルーム ベ
¥ 7840
壁アート 装飾 ピカソ 線画 ポスター プリント 2 (象 ピカソ ワークアート 297 x 420 mm / 11.7 x 16.5インチ)
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Qizee Van Gogh キャンバスウォールアート ポスター 星月夜 ファン・ゴッホ作 キャンバスポスター 印象派 寝室装飾 オフィスルーム 装飾 ギフト 16インチ x 24イ
¥ 7840
Ara Step 有名なパブロ・ピカソの絵画 ウォールアート ポスタープリント フレームなし (297 x 420 mm / 11.7 x 16.5 インチ、パブロ・ピカソ 象 スケッチライン
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Queen (Queen II) Poster Vintage Tin Signs Pub Cafe Farm Room Metal Poster Wall Decor 12x8 Inches
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Shvieiart Classic Car Tin Sign Charles Leclerc F1 Formula 1 Alternative Poster Wall Art Decor Metal Sign-8x12inch， 8 x 12 Inch
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Matisse ピンクポスター4枚セット (8x10)
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Ysirseu Jenson Button 2009 金属製 ブリキ看板 8 x 12インチ F1 レジェンド ヴィンテージ ポスター 男の隠れ家 装飾
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Ysirseu マックスアタックメタルブリキ看板 8 x 12インチ フォーミュラ1 ビンテージポスター 男の洞窟装飾
¥ 7840
落札価格7854円
67 入札履歴
終了
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