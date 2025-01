白いルービックキューブ 公式ライセンス商品【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

白いルービックキューブ 公式ライセンス商品



【商品説明】

・(C)Rubiks(R) Used under licence Rubiks Brand Ltd. All rights reserved.

・対象年齢 :8才以上

・異なる6種の手触り!6面の感触が異なるので、視覚に頼らず真っ暗なところでも遊ぶことができます。

・白いルービックキューブとは、6面すべて白一色の、まったく新しいルービックキューブです。インテリアとしてもおすすめです。

・視覚ではなく触覚で解くルービックキューブ。各面の感触は、ぶつぶつ、ふわふわ、ご



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



