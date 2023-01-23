ブルーアーカイブ Blue Archive 風 霞沢ミユ コスプレ衣装 ウィッグ 靴 演出服 変装 cosplay 仮装 二次会 イベント パーティー【新年の贈り物】

商品情報

本商品は新品です。



衣装全セット内容：写真参照



サイズ:写真参照



別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：頭飾り、道具、ウィッグ、靴でご提供致します。



【商品の発送】



ご入金を確認取れた後、商品を製作させていただきます。製作時間が20-30営業日間ぐらいです（商品と数などによって）。発送後、到着まで4日?6日かかります。

（交通機関の事情により遅れる場合がありますので、予めご了承ください。）

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*沖縄や離島の場合別途追加料金(2500円)かかりますので、予めご了承ください。