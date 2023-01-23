『Chicco Thunder キッコサンダー キッズバイク トレーニングバイク ペダルなしバイク 2才?【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 01時 38分に出品され03月18日 01時 38分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

X08WQ7NS1Z



【商品説明】

・2.6kgと超軽量

・EVAタイヤでパンクせず、空気入れ不要

・ハンドルとサドルは高さ調節可能

・世界でシリーズ累計140万台を販売した人気シリーズ

・同梱のスパナで簡単組立



【サイズ】

高さ : 17.00 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ Chicco

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