『ホビーボス F-111D／E アードバーク 1／48スケール【80350】 (プラモデル) 【再販】おもちゃ プラモデル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 17時 15分に出品され03月18日 17時 15分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:ホビー

発売日:2022/08/27

メーカー:ホビーボス



説明:1/48 エアクラフトシリーズ



カテゴリ_ホビー・模型_プラモデル_乗り物_乗り物（空）

登録日:2022/07/06



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