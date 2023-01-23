『アウトドアテック OUTDOOR TECH イヤホン オルカス2.0 レッド OT5300-R【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 14時 39分に出品され03月26日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのデバイスとBluetooth経由で接続できるワイヤレスイヤホン。
1回の充電で約5時間再生でき、約10mにわたってクリアな音声をストリーミングします。
イヤホンをつなぐコードに設けられたコントローラーを使用すれば移動中でもボリュームやトラックの変更、一時停止や再生も可能。
極小のマイクを内蔵しており、通話、Siriにも対応。
もちろんウォータープルーフ仕様（IPX4）。
汗だけでなく、雨のなかをランニングして濡れてしまってもOK。
2サイズのイヤーピースとしっかりとフィットするフィンガードがオプションとして付属。
耳に合わせて着用感をカスタマイズすることが可能です。
スペック：ワンタッチペアリングでBluetoothデバイスに接続、快適なイヤーピース、バッテリー残量表示、内蔵マイク搭載、ペアリングしたデバイスを自動的に記憶・再接続
プレイ時間：約5時間
ワイヤレス範囲：10m
本体重量：13g
スタンバイ時間：150時間
付属品：ODTステッカー、イヤーピース×2、フィンガード×2、取扱説明書
Talkline Sales Google USB-C 有線デジタルイヤホン ヘッドセット ピクセルフォン用 ホワイト
¥ 7854
VGP 2021 SUMMER受賞LYPERTEK PUREPLAY Z7 完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッド3ドライバー搭載 Bluet
¥ 7854
OV2-TNGRAY
¥ 7854
MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (ステレオフォンメス ? TSフォン×2) (4m， 3.5mmステレオメスジャック)
¥ 7854
CANARE カナレ L-4E6S XLR(メス)-TRS(ステレオフォン) 2本ペア変換ケーブル (0.5m)
¥ 7854
Sony MDR-AS200PNK アクティブシリーズイヤホンの耳クリップヘッドフォン MDRAS200 ピンク 並行輸入品
¥ 7854
Coopidea Bluetooth 5.1 完全ワイヤレス イヤフォン BEANS PLUS ピンク 1300mAhチャージングケース付属
¥ 7854
Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）アクティブノイズキャンセリング/外音取り
¥ 7854
ベリンガー BEHRINGER TRUE BUDS トゥルーワイヤレスイヤホン
¥ 7854
【新品】1週間以内発送 エレコム ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 ノイズキャンセリング対応 AAC対応 軽量 完全ワイヤレス カナル型 ベージュ LBT-TWS13BE
¥ 7854
【新品】1週間以内発送 エレコム ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 ノイズキャンセリング対応 AAC対応 軽量 完全ワイヤレス カナル型 ブラック LBT-TWS13BK
¥ 7854
【新品】1週間以内発送 エレコム ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 ノイズキャンセリング対応 AAC対応 軽量 完全ワイヤレス カナル型 ホワイト LBT-TWS13WH
¥ 7854
a cube アルファ波誘導ヘッドフォン AL-500
¥ 7854
ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイ
¥ 7854
Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）完全ワイヤレスイヤホン / Bluetoo
¥ 7854
Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）完全ワイヤレスイヤホン / Bluetoo
¥ 7854
JBL EVEREST 100 Bluetoothイヤホン カナル型/密閉型/通話可能 ホワイト V100BTWHTGP 国内正規品
¥ 7854
ソニー イヤホン MDR-EX255 : カナル型 レッド MDR-EX255 R
¥ 7854
落札価格7854円
304 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！