アウトドアテック OUTDOOR TECH イヤホン オルカス2.0 レッド OT5300-R【年末の贈り物】

商品情報

スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのデバイスとBluetooth経由で接続できるワイヤレスイヤホン。

1回の充電で約5時間再生でき、約10mにわたってクリアな音声をストリーミングします。

イヤホンをつなぐコードに設けられたコントローラーを使用すれば移動中でもボリュームやトラックの変更、一時停止や再生も可能。

極小のマイクを内蔵しており、通話、Siriにも対応。

もちろんウォータープルーフ仕様（IPX4）。

汗だけでなく、雨のなかをランニングして濡れてしまってもOK。

2サイズのイヤーピースとしっかりとフィットするフィンガードがオプションとして付属。

耳に合わせて着用感をカスタマイズすることが可能です。



スペック：ワンタッチペアリングでBluetoothデバイスに接続、快適なイヤーピース、バッテリー残量表示、内蔵マイク搭載、ペアリングしたデバイスを自動的に記憶・再接続

プレイ時間：約5時間

ワイヤレス範囲：10m

本体重量：13g

スタンバイ時間：150時間



付属品：ODTステッカー、イヤーピース×2、フィンガード×2、取扱説明書