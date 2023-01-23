『BEHRINGER ベリンガー Bluetooth5.0搭載 ワイヤレススタジオモニタリングイヤホン TRUE BUDS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 19時 05分に出品され03月18日 19時 05分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Bluetooth 5.0を備えたトゥルーワイヤレスイヤホン



【BEHRINGER】TRUE BUDS



Bluetooth5.0を搭載したワイヤレススタジオモニタリングイヤホン

20Hz~20kHzの幅広い周波数を提供するネオジウムマイクロドライバ

周りの音を気にせず音楽に集中できる非常に高い遮音性

タッチコントロールによるシンプルな操作性

IPX4準拠の生活防滴設計

CVC 8.0ノイズキャンセリングテクノロジー内蔵

aptX， AAC， SBCコーデックに対応

本体のみで最大4時間の連続再生が可能

最大12時間分を充電可能なバッテリーケース

3サイズのシリコンイヤープラグを付属