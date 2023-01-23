『BEHRINGER ベリンガー Bluetooth5.0搭載 ワイヤレススタジオモニタリングイヤホン TRUE BUDS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 19時 05分に出品され03月18日 19時 05分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Bluetooth 5.0を備えたトゥルーワイヤレスイヤホン
【BEHRINGER】TRUE BUDS
Bluetooth5.0を搭載したワイヤレススタジオモニタリングイヤホン
20Hz~20kHzの幅広い周波数を提供するネオジウムマイクロドライバ
周りの音を気にせず音楽に集中できる非常に高い遮音性
タッチコントロールによるシンプルな操作性
IPX4準拠の生活防滴設計
CVC 8.0ノイズキャンセリングテクノロジー内蔵
aptX， AAC， SBCコーデックに対応
本体のみで最大4時間の連続再生が可能
最大12時間分を充電可能なバッテリーケース
3サイズのシリコンイヤープラグを付属
OV2-TNGRAY
¥ 7854
MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (ステレオフォンメス ? TSフォン×2) (4m， 3.5mmステレオメスジャック)
¥ 7854
CANARE カナレ L-4E6S XLR(メス)-TRS(ステレオフォン) 2本ペア変換ケーブル (0.5m)
¥ 7854
Sony MDR-AS200PNK アクティブシリーズイヤホンの耳クリップヘッドフォン MDRAS200 ピンク 並行輸入品
¥ 7854
Coopidea Bluetooth 5.1 完全ワイヤレス イヤフォン BEANS PLUS ピンク 1300mAhチャージングケース付属
¥ 7854
Anker Soundcore Life Q30（Bluetooth5.0 ワイヤレス ヘッドホン）アクティブノイズキャンセリング/外音取り
¥ 7854
ベリンガー BEHRINGER TRUE BUDS トゥルーワイヤレスイヤホン
¥ 7854
【新品】1週間以内発送 エレコム ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 ノイズキャンセリング対応 AAC対応 軽量 完全ワイヤレス カナル型 ベージュ LBT-TWS13BE
¥ 7854
【新品】1週間以内発送 エレコム ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 ノイズキャンセリング対応 AAC対応 軽量 完全ワイヤレス カナル型 ブラック LBT-TWS13BK
¥ 7854
【新品】1週間以内発送 エレコム ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.2 ノイズキャンセリング対応 AAC対応 軽量 完全ワイヤレス カナル型 ホワイト LBT-TWS13WH
¥ 7854
a cube アルファ波誘導ヘッドフォン AL-500
¥ 7854
ソニー ワイヤレスヘッドホン WH-CH510 / bluetooth / AAC対応 / 最大35時間連続再生 2019年モデル / マイ
¥ 7854
Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）完全ワイヤレスイヤホン / Bluetoo
¥ 7854
Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）完全ワイヤレスイヤホン / Bluetoo
¥ 7854
JBL EVEREST 100 Bluetoothイヤホン カナル型/密閉型/通話可能 ホワイト V100BTWHTGP 国内正規品
¥ 7854
ソニー イヤホン MDR-EX255 : カナル型 レッド MDR-EX255 R
¥ 7854
ONKYO Bluetoothインナーイヤーヘッドホン E200BTB
¥ 7854
アクセス AXES HDSS イヤフォン AH-HD98 BL ブルー
¥ 7854
落札価格7854円
169 入札履歴
終了
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