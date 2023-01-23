『Thronmax USB コンデンサーマイク ストリーミングマイク Pulse RGB M8Pro MG-M8PRO M-GAMING【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 25分に出品され04月07日 22時 25分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
電源：5V 150mA (USB)
サンプルレート：192kHz
Bit Rate：24ビット
カプセル：16mmコンデンサー、6mmコンデンサーの各カプセル1個ずつ
周波数特性：20Hz?20kHz
最大SPL：112db（THD :0.5%1kHz）
感度：4.7mV/Pa (1kHz)
付属品
Thronmax Pulse RGBマイクロフォン
3脚スタンド
360スタンドアダプター
スタンド延長アダプター
ユーザーガイド
2mタイプC編組ケーブル
保証書
TAMA タマ ブーム・マイクスタンド ブラック MS205BK
¥ 7854
TAMA タマ ブーム・マイクスタンド ブラック MS205BK
¥ 7854
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¥ 7847
楽器/音響機器 DPA Microphones STC4099 サックス/トランペット用クリップ国内正規品
¥ 7847
オーディオ機器 CANARE カナレ L-4E6S 2本ペアマイクケーブル (7m)
¥ 7847
楽器用マイクロフォン DPA Microphones PC4099 ピアノ用クリップ国内正規品
¥ 7847
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¥ 7847
楽器用マイクロフォン DPA Microphones UC4099 木管楽器用クリップ国内正規品
¥ 7847
落札価格7854円
34 入札履歴
終了
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