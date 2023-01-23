『Thronmax USB コンデンサーマイク ストリーミングマイク Pulse RGB M8Pro MG-M8PRO M-GAMING【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 22時 25分に出品され04月07日 22時 25分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 電源：5V 150mA (USB)

サンプルレート：192kHz

Bit Rate：24ビット

カプセル：16mmコンデンサー、6mmコンデンサーの各カプセル1個ずつ

周波数特性：20Hz?20kHz

最大SPL：112db（THD :0.5%1kHz）

感度：4.7mV/Pa (1kHz)



付属品

Thronmax Pulse RGBマイクロフォン

3脚スタンド

360スタンドアダプター

スタンド延長アダプター

ユーザーガイド

2mタイプC編組ケーブル

保証書