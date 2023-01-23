『バッグ ウエストポーチ master-piece × REBIRTH PROJECT【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 05時 13分に出品され03月30日 05時 13分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:53491354
ショップ:MSPC PRODUCT，エムエスピーシープロダクト
ブランド:master-piece，マスターピース
商品名:master-piece × REBIRTH PROJECT
カテゴリ:バッグ>ボディバッグ/ウエストポーチ
ブランド品番:02013-rp
素材:66ナイロン（再利用エアバック）/ e-dayR 603dポリエステル / INOCHIKAレザー
原産国:日本
カラー:ブラック，オリーブ
サイズ:FREE
企画ID:1572687，1565557，1562562
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落札価格7854円
223 入札履歴
終了
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