『メイドインアース オーガニック コットン 布ナプキン 基本8点セット ナプキン 布ナプ 薄型 軽い日 多い日 昼用 夜用 敏感肌 綿 生理用品 羽付き【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 07時 24分に出品され03月10日 07時 24分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
布はもちろん縫製糸までも全て無化学加工の、最高峰オーガニックコットンにこだわるブランド、メイド・イン・アース。
そのメイド・イン・アースの布ナプキンの、少ない日から多い日用の全タイプが試せる、お得な人気のセットです。
メイド・イン・アースの製品は、公的な認証機関により認証されたオーガニックコットン（無農薬有機栽培綿）を使用しております。
【セット内容】（８種類）
・布ナプキン昼用レギュラーホルダー【茶色】1点
・布ナプキン夜用ロングホルダー【きなり色】1 点
・三つ折り布ナプキン（厚手）【チェック柄】1 点
・三つ折り布ナプキン（薄手）【ストライプ柄】1点
・スリム布ナプキン【チェック柄】1点
・リトル布ナプキン【太ボーダー柄】1点
・パッド（きなり色×2 茶色×2）
・ウォッシュヘルパー1袋
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布ナプキン 基本8点セット 【送料当店負担】メイド・イン・アース 日本製
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オーガニックコットン 布ナプキン 基本8点セット チームオースリー
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落札価格7854円
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終了
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