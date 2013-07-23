『シャトー・シュデュイロー2010 白 甘口 貴腐ワイン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 48分に出品され03月30日 15時 48分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|ブドウ品種：セミヨン / ソーヴィニヨン ブラン /
味わい：甘口
|プルミエ クリュ1級。シャトーはディケムの北隣に位置。蜜のような甘味の中に複雑な深みを秘めた逸品です。
|A5-4-7
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4573542511397
商品コード
f23-07-13-21
アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ クラシッコ 2017 ゼナート 赤 750ml
¥ 7854
ブルネッロ ディ モンタルチーノ ピアンロッソ 2017 チャッチ ピッコロミニ ダラゴナ 赤 750ml
¥ 7854
コッレディラ キャンティ クラッシコ グラン セレツィオーネ 2019 バローネ リカーゾリ 赤 750ml
¥ 7854
テッレ ブルネ 2016 サンターディ 赤 750ml
¥ 7854
バローロ チェレッタ 2018 ルイージ バウダーナ(G.D.ヴァイラ) 赤 750ml
¥ 7854
バローロ バウダーナ 2018 ルイージ バウダーナ(G.D.ヴァイラ) 赤 750ml
¥ 7854
バローロ ブリッコ デッレ ヴィオーレ 2018 G.D. ヴァイラ 赤 750ml
¥ 7854
バローロ フォッサーティ 2018 エンツォ ボリエッティ 赤 750ml
¥ 7854
マウリツィオ ザネッラ 2019 カ デル ボスコ 赤 750ml
¥ 7854
モンテヴェトラーノ 2019 モンテヴェトラーノ 赤 750ml
¥ 7854
1979 Dolcetto dAlba， Fontanafredda ドルチェット ダルバ 1979 フォンタナフレッダ
¥ 7854
白ワイン オチャガビア ヌエヴァルナ 白 750ml x 12本セット まとめ買いでお得
¥ 7854
白ワイン オチャガビア エスプエラ 白 750ml x 12本セット まとめ買いでお得
¥ 7854
赤ワイン オチャガビア エスプエラ 赤 750ml x 12本セット まとめ買いでお得
¥ 7854
ルイス セラーズ シャルドネ ナパ ヴァレー 2022 Lewis Cellars Napa Valley Chardonnay 750ml
¥ 7854
ジュヴレ シャンベルタン 2020 ルー デュモン Gevrey Chambertin Lou Dumont 750m
¥ 7854
ダリオッシュ シグネチャー シャルドネ ナパヴァレー 2020 カリフォルニア ナパバレー ワイン
¥ 7854
ボデガス セラジャ バジャネグラ ブランコ (白) 750ml瓶 x 12本ケース販売 (スペイン) (白ワイン) (辛口) (MA)
¥ 7854
落札価格7854円
36 入札履歴
終了
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