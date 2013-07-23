『シャトー・シュデュイロー2010 白 甘口 貴腐ワイン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 48分に出品され03月30日 15時 48分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ブドウ品種：セミヨン / ソーヴィニヨン ブラン /

味わい：甘口 プルミエ クリュ1級。シャトーはディケムの北隣に位置。蜜のような甘味の中に複雑な深みを秘めた逸品です。 A5-4-7 商品カテゴリ お酒の森川 ワインの宝庫 ワイン フランス ボルドー ソーテルヌ＆バルサック シャトー・シュデュイロー 食品 ドリンク、水、お酒 ワイン 白ワイン

JANコード/ISBNコード 4573542511397

商品コード f23-07-13-21