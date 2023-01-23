『（メイショー） 明将 特製 柔道衣（上下帯３点セット） (140， 0号)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 49分に出品され03月15日 09時 49分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

（メイショー） 明将 特製 柔道衣（上下帯３点セット） (140， 0号)



【商品説明】

・・ズボンはひざから下が二重縫い

・・一重ですが、二重に近い着心地

・・上衣、ズボン、白帯の３点セット

・・素材は綿１００％（洗濯すると縮小５～８％あり）

・・背継タイプで動きやすく丈夫



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 1.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。