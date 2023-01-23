『MIZUNO ミズノ 野球 ミズノプロ トートバッグL(30L) 1FJD3007【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 06時 00分に出品され03月13日 06時 00分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ファスナーフルクローズ
マーキングポケット固定式でスタイリッシュ
mizuno（ミズノ）
【ミズノプロ】トートバッグL(30L)
品番：1FJD3007
カラー
09：ブラック
素材：合成皮革（PVC）
サイズ： L40×W20×H34cm
容量：約30L
質量：約1190g
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落札価格7854円
946 入札履歴
終了
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