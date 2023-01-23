『MIZUNO ミズノ 野球 ミズノプロ トートバッグL(30L) 1FJD3007【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 06時 00分に出品され03月13日 06時 00分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ファスナーフルクローズ

マーキングポケット固定式でスタイリッシュ



mizuno（ミズノ）

【ミズノプロ】トートバッグL(30L)

品番：1FJD3007

カラー

09：ブラック

素材：合成皮革（PVC）

サイズ： L40×W20×H34cm

容量：約30L

質量：約1190g

