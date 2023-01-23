『◆◆ ＜ミズノ＞ MIZUNO 【グローバルエリート】ウエーブ ライトレボラン エリート 11GT2210 (14)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 57分に出品され03月16日 15時 57分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ランニングシューズのような快適さ。ベルト式で着脱も容易な野球トレシュー。MIZUNO ENERZY搭載。



仕様

カラー ネイビー×ホワイト

サイズ 23.0〜29.0、30.0cm

質量 約245g(27.0cm片方)

甲材 合成皮革合成繊維人工皮革

底材 合成底

ミズノエナジーインソール（取り外し可）

２E相当

原産国：ベトナム製



アナトミカルラスト

G3ソール：軽さ、グリップ性、屈曲性に優れたアウトソール素材

MIZUNOENERZY：

U4ic：軽さとクッション性に優れたミッドソール素材

ミズノウエーブ：クッション性と安定性を両立する、ミズノシューズの基幹機能

X10：耐久性に優れたアウトソール素材

MIZUNOENERZYINSOLE：

※2枚目以降の商品画像は別カラーの写真が参考として掲載されている場合がございます。



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