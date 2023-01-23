『MAGIC Prime α 3HYB Glove マジック プライム α 3mm グローブ 冬用サーフグローブ 送料無料【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 01時 04分に出品され03月24日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 MAGIC Prime α 3HYB Glove 3mm

material : ハイストレッチジャージ X S2（表ジャージ）

表ジャージ仕様は耐久性に優れ、高フィット感の3mm仕様が新たに加わりました。

エントリー部は、内面スキンのウォーターブロック仕様になっており海水の侵入を最小限にします。

コンタクト面の手の平ジャージに加工したドット樹脂が確実なグリップを生み出します。

※中指長（cm）：XXS=6.0-6.5， XS=6.5-7.0， S=7.0-7.5， M=7.5-8.0，L=8.0-8.5， XL=8.5-9.0



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