『プーマ ゴルフウェア メンズ ストレッチカノコ AOP スローガン総柄 モックネック 長袖シャツ 624920 2023年秋冬モデル M-XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 57分に出品され03月29日 16時 57分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スポーティーでオシャレなモックネックの長袖シャツ。動きやすくシンプルな作りながら、柄としてシャツに描かれた「TURN IT ON」のメッセージがインパクト十分です。左の胸元にプーマキャットの刺繍があり、革新的な柄のデザインと定番のロゴがマッチ。ゴルフの際だけでなく普段使いにも幅広く着用いただけます。《詳細》モックネック「TURN IT ON」のメッセージ柄プーマキャット《素材》ダブルニット、ポリエステル《サイズ(標準ヌード寸法/cm)》[S]身長:165 胸囲:88 ウエスト:74[M]身長:170 胸囲:92 ウエスト:78[L]身長:175 胸囲:96 ウエスト:82[XL]身長:180 胸囲:100 ウエスト:86[XXL]身長:185 胸囲:104 ウエスト:90 PUMA GOLF おすすめ オススメ ゴルフ用品 ゴルフ ゴルフウェア ウエア アパレル メンズウェア 男性用 トップス シャツ 長袖 長そで ロングスリーブ モックネック ハイネック スローガン 総柄 ストレッチ カノコ かのこ 鹿の子 PM23FWWEAR プーマブラック ケイ ホワイトグロー 黒 白