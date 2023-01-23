『ニット 「トミー ヒルフィガー ゴルフ」 メンズ 千鳥チェック柄 Vネックニット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 15分に出品され03月20日 05時 15分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:69240624

ショップ:YAMANI GOLF，ヤマニゴルフ

ブランド:TOMMY HILFIGER GOLF，トミー ヒルフィガー ゴルフ

商品名:[トミー ヒルフィガー ゴルフ] メンズ 千鳥チェック柄 Vネックニット

カテゴリ:トップス>ニット/セーター

ブランド品番:THMA275

素材:アクリル85% ナイロン10% 毛5%

原産国:中国

カラー:ホワイト，ネイビー，ボルドー

サイズ:M，L，LL

企画ID:928780