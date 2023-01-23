『アンダーアーマー UNDER ARMOUR ストーム フリース ハイブリッド ジョガーパンツ 1375328 408 アカデミー/ハログレー メンズ 2022秋冬モデル ロングパンツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 03時 05分に出品され05月02日 03時 05分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
裏起毛で保温性が高く、軽量で速乾性にも優れる。ストレッチ性に優れたエンジニアードウエストバンドを使用。裾はジョガー仕様。フラットフロント4ポケットデザイン。ストーム：撥水加工を施したファブリックが雨や雪をはじく。ArmourFleece（アーマーフリース）：軽量で通気性とストレッチ性に優れる。4wayストレッチ：4方向へのストレッチ性に優れる。水分コントロール：汗を素早く吸収、外部へ発散し、アスリートの身体を常にドライに保つ。
カラー：（408）Academy/HaloGray 素材：ポリエステル100％ 管理code：99997977
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落札価格7854円
303 入札履歴
終了
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