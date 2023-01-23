『☆ネーム加工OK！ アディダス ウインドブレーカー ウインドジャケット トレーニングウェア 裏トリコ パデッドジャケット HBB78【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 15分に出品され03月24日 17時 15分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
裏起毛トリコットの裏地付きウインドジャケット。テニスやアウトドアのスポーツに。
※セットアップパンツの品番は『HBB76』です。
＞＞https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsbeans/hbb76.ht＞＞
[メーカー]
アディダス adidas
[品種]
ウインドブレーカー ウインドジャケット トレーニングウェア ウインドシャツ
[商品名/品番]
裏トリコ パデッドジャケット HBB78
[素材]
プレーンウィーブ / ポリエステル100%
[カラー]
IK6099：ブラック
IK6100：レジェンドインク
[生産国]
フィリピン
※名入れ刺繍の複数枚注文をご検討の方は、色やネームをそれぞれ変えたい時など、
メールやFAXでのご依頼も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい
※この商品はメーカー発注品のため、お届けまでお時間がかかります（通常３〜４日）。
また在庫状況により商品をご用意出来ない場合があります。
なお、１週間以上かかる場合や欠品の場合は当店よりご連絡させていただきます。
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落札価格7854円
553 入札履歴
終了
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