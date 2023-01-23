『☆ネーム加工OK！ アディダス ウインドブレーカー ウインドジャケット トレーニングウェア 裏トリコ パデッドジャケット HBB78【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 15分に出品され03月24日 17時 15分に終了予定です。即決価格は7,854円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 裏起毛トリコットの裏地付きウインドジャケット。テニスやアウトドアのスポーツに。

※セットアップパンツの品番は『HBB76』です。

＞＞https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsbeans/hbb76.ht＞＞



[メーカー]

アディダス adidas



[品種]

ウインドブレーカー ウインドジャケット トレーニングウェア ウインドシャツ



[商品名/品番]

裏トリコ パデッドジャケット HBB78



[素材]

プレーンウィーブ / ポリエステル100%



[カラー]

IK6099：ブラック

IK6100：レジェンドインク



[生産国]

フィリピン



※名入れ刺繍の複数枚注文をご検討の方は、色やネームをそれぞれ変えたい時など、

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